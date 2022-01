L'OL enfonce l'ASSE dans un derby accroché

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 22e journée

Groupama Stadium (Décines)

OL – ASSE 1-0

But pour l'OL : Dembélé (15e sur penalty)

L'OL enfonce son rival stéphanois 1-0 dans un derby dominé mais loin d'être écrasé par les Lyonnais.

Dans ce 124e derby, l'OL partait favori et ne tardait pas à confirmer ce constat. Les Lyonnais dominaient nettement le début de match, acculant les Verts dans leur moitié de terrain. La sanction ne tardait pas pour l'ASSE. Kolodziejczak accrochait grossièrement Dembélé dans la surface, occasionnant un penalty. L'attaquant des Gones se faisait justice lui-même et prenait à contre-pied Bernardoni. Les Lyonnais continuaient leur domination mais pêchaient dans la finition. Bernardoni stoppait notamment une tentative d'Aouar (38e). Toutefois, les Verts sortaient enfin la tête de l'eau juste avant le repos avec une tête de Camara arrêté par Lopes avant une intervention musclée de da Silva pour écarter le danger.

L'OL allait ensuite enchaîner les occasions en contre mais continuait de rater le second but. Après les gants, Aouar trouvait cette fois-ci le pied du gardien stéphanois. Kadewere faisait une bonne entrée mais, comme Dembélé ou Aouar, il échouait à marquer. Paqueta gâchait même un cinq contre trois en contre. Avec tout cela, l'OL jouait à se faire peur avec une équipe stéphanoise bien plus pressante et dangereuse mais Lopes veillait au grain, assurant le succès des siens. Avec ce succès, l'OL remonte à la 10e place avec 31 points à six points du podium. L'ASSE reste dernier avec 12 points.