L’exploit de Khazri ne suffit pas à l’ASSE

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

12e journée de Ligue 1

Stade Saint-Symphorien

Le FC Metz et l'AS Saint-Etienne font match nul 1-1

But pour le FC Metz : Boulaya (9e)

But pour l'AS Saint-Etienne : Khazri (16e)

Pas de vainqueur dans le duel des deux derniers. Ce samedi après-midi, le FC Metz et l’AS Saint-Etienne ont fait match nul (1-1), et ce malgré une première période spectaculaire. L’ouverture du score du Messin Boulaya (1-0, 9e) était déjà magnifique sur coup franc direct ! Mais que dire de l’égalisation de Khazri (1-1, 16e)… Parti de sa propre surface, l’attaquant des Verts a réussi un lob incroyable de 68 mètres ! Même si le gardien Oukidja était sans doute trop avancé, on tient peut-être déjà le plus beau but de la saison !

Malheureusement, le reste de la partie n’était pas aussi génial. Les espaces permettaient aux deux équipes de se créer des situations. Mais leur manque de justesse empêchait toute action dangereuse. Il fallait attendre les dernières minutes pour voir de réelles occasions, notamment lorsque le gardien stéphanois Green sortait le grand jeu face à Kouyaté et Nguette ! Insuffisant pour départager les deux mauvais élèves du championnat. Après 12 journées, l’ASSE ne compte toujours aucune victoire.