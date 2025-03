L'Equipe du Soir révèle une énorme surprise

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les amateurs de l'émission de la chaîne sportive vont apprécier. En effet, L'Equipe du Soir ne les abandonnera plus le samedi.

C'est un rendez-vous devenu habituel pour les amateurs de sport, mais surtout de football, chaque soir Olivier Ménard et ses journalistes dissèquent chaque événement, et notamment les rencontres de foot qui viennent tout juste de se terminer. Cependant, deux reproches étaient faits à L'Equipe du Soir, à savoir qu'elle ne parlait souvent que de football et surtout qu'elle n'était pas diffusée le samedi alors que de nombreux événements ont lieu ce jour-là, et particulièrement des matchs de Ligue 1. Alors, à l'écoute du public, la direction du groupe L'Equipe a décidé de répondre à cette demande, et a décidé de confier à Giovanni Castaldi la présentation de L'Equipe du Soir chaque samedi à partir de ce samedi 29 mars. Dans les colonnes du quotidien sportif, le journaliste évoque cette petite révolution pour les amateurs de football et plus généralement de sport.

Les vacances c'est fini pour L'Equipe du Soir

Habituel envoyé spécial de la chaîne sportive, mais également parfois à la présentation de L'Equipe du Soir, le fils de Jean-Pierre Castaldi se réjouit de passer aux commandes de ce nouveau rendez-vous du samedi soir. « L'idée de présenter de manière régulière, chaque samedi, m'enchante aussi. C'est un luxe, je vais pouvoir apporter ma patte, mes idées. Moi qui suis parfois chroniqueur, je n'hésiterai pas à intervenir dans le débat pour envoyer un coup de gueule ou un coup de coeur de temps en temps, se réjouit le journaliste de 35 ans, qui révèle que de nouvelles têtes vont intégrer cette version du samedi. Les consultants Frédéric Piquionne et Matthieu Dossevi seront amenés à participer, le journaliste Tidiany M'Bo sera aussi un visage du samedi soir ainsi que tous les chroniqueurs historiques bien sûr, l'idée est de mixer l'ensemble. » Avec Reims-OM, ASSE-PSG et Monaco-Nice, on risque tout de même de beaucoup parler football pour le premier numéro de L'Equipe du soir version samedi?