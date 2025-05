L'équipe B du PSG, Strasbourg en fait des cauchemars

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Une semaine après la victoire face à Saint-Etienne, Strasbourg reçoit une équipe d’un autre calibre ce samedi : le PSG. Et même si Luis Enrique va faire tourner, Liam Rosenior n’en mène pas large.

Septième de Ligue 1 à un petit point de la quatrième place au coup d’envoi de la 32e journée, Strasbourg espère jouer les troubles fêtes jusqu’au bout dans la course à la Ligue des Champions. L’équipe de Liam Rosenior aura un calendrier favorable lors des deux dernières journées avec des matchs abordables contre Angers puis Le Havre. Avant cela, la réception du Paris Saint-Germain s’annonce toutefois plus corsée, ce samedi à 17 heures. Car si Luis Enrique va procéder à une très large revue d’effectif à quatre jours de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal, l’équipe qu’il alignera sera tout de même d’un niveau à même à embêter le Racing. Ce n’est pas le coach alsacien Liam Rosenior qui va dire le contraire, l’Anglais refusant d’être trop confiant.

Liam Rosenior se méfie du PSG malgré le turn-over

TV : Strasbourg - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ? https://t.co/V47GiqYmEf — Foot01.com (@Foot01_com) May 1, 2025

« C'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Elle a battu Liverpool, Aston Villa et maintenant Arsenal » a d’abord rappelé l’entraîneur de Strasbourg avant de poursuivre. « C'est une équipe incroyable, peu importe les joueurs qui la composent. Ils jouent dans un système et vont garder leur identité de jeu. Si ce n'est pas Dembélé, c'est Ramos, et si ce n'est pas Ramos, c'est Lee ou Barcola » a soufflé Liam Rosenior, qui sait qu’il y aura de toute façon onze joueurs de très haut niveau sur la pelouse du côté du Paris Saint-Germain, et cela même si certains cadres dont Ousmane Dembélé seront préservés.

A en croire les informations du Parisien, quelques titulaires du match aller à Arsenal vont enchaîner. Ce pourrait par exemple être le cas de Doué. Pour le reste, l’équipe parisienne aura tout de même fière allure malgré la turn-over avec la probable présence dans la composition de joueurs tels que Beraldo, Hernandez, Zaïre-Emery, Lee, Ramos ou encore Barcola.