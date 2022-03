L'ASSE remporte le choc du maintien !

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

Ce dimanche, l'AS Saint-Étienne a remporté trois points précieux dans la course au maintien, face au FC Metz, à l'issue de la 27e journée de Ligue 1.

Saint-Étienne poursuit sa belle remontée au classement, et qui de plus est face à un concurrent direct pour le maintien en Ligue 1 ! A Geoffroy-Guichard, les Verts de Pascal Dupraz ont battu Metz sur la plus petite des marges (1-0). Denis Bouanga a été l'auteur de l'unique éclair de cette partie, sur une reprise de volée dans la surface (52e). A noter que Metz aurait pu égaliser sur penalty mais ce dernier a été annulé par la VAR à la 87e minute. Saint-Étienne est 16e de Ligue 1, Metz avant-dernier.