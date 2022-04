L'ASSE et l'OL, c'est l'avenir de la Ligue 1 et de la France

Dans : Ligue 1.

Dans sa dernière Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football (CIES) s’est penché sur le temps de jeu accordé par chaque club aux joueurs issus de leur centre de formation. Et dans ce domaine, l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais font partie des meilleurs en Ligue 1.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Ligue 1 n’offre pas tant de possibilités aux jeunes joueurs cette saison. C’est effectivement la conclusion faite après lecture des données de l’Observatoire du Football (CIES), qui s’est intéressé au temps de jeu accordé par chaque club aux joueurs issus de leur centre de formation. Résultat, les petits nouveaux de Premier League représentent en moyenne 12,1% du temps de jeu total par équipe, contre seulement 11,8% en Ligue 1.

Il faut dire que certains de nos pensionnaires ne donnent que très peu d’opportunités à leurs purs produits. Certains penseront forcément au Paris Saint-Germain qui, grâce à Presnel Kimpembe notamment, a quand même offert 7,9% de son temps de jeu aux titis. On est loin des plus mauvais élèves que sont Lille (0,1%), Troyes (0,8%) et Nice (2%). A noter que l’Olympique de Marseille, comme le LOSC, n’a fait jouer qu’un seul joueur issu de son centre de formation cette saison en Ligue 1, à savoir Boubacar Kamara (7,1% du temps de jeu de l’équipe).

L'ASSE obligée de lancer les jeunes

Rien à voir avec les chiffres révélés pour le leader de ce classement qui prend en compte les 32 premières journées. En effet, l’AS Saint-Etienne, avec un total de 16 purs produits utilisés cette saison, a accordé 35,6% de son temps de jeu ! Bien sûr, la statistique est liée à l’effectif peu fourni de Pascal Dupraz, bien obligé d’utiliser ses jeunes talents. Viennent ensuite Montpellier (34,5%) et l’Olympique Lyonnais, dont les huit locaux utilisés ont pris 33,1% du temps de jeu. A titre de comparaison, l’Athletic Club est la meilleure équipe parmi les cinq principaux championnats européens, avec 55,8% du temps de jeu distribués à 15 joueurs formés au club.