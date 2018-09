Jourdren, cible préférée de Cazarre, passe aux aveux

Dans : Ligue 1, MHSC.

Chroniqueur impitoyable de Canal+ dans J+1, Julien Cazarre est apprécié pour son style irrévérencieux, où il n’épargne personne, pas même son employeur ou le niveau de notre championnat. Mais le trublion de la chaine cryptée a ses cibles favorites, et cela fait parfois mal aux concernés. Jean-Michel Aulas, Cheikh N’Doye et d’autres ont déjà fait savoir qu’ils n’appréciaient pas trop les moqueries à répétition. C’est autour de Geoffrey Jourdren, gardien champion de France avec Montpellier en 2011 et désormais à Nancy, de revenir sur les moments difficiles qu’il a traversés quand il se faisait régulièrement caricaturer en un gardien vraiment pas futé.

« Je n’ai pas peur de le dire : Cazarre a brisé ma carrière. Je faisais partie de ses cibles chaque semaine et, à chaque fois, le lendemain, tout le monde m’en parlait… Je me suis demandé si je n’étais pas un poison pour mes coéquipiers. C’est devenu tellement dur à vivre que j’ai demandé de l’aide à mon club. J’étais à deux doigts d’attaquer Canal+ en justice », s’est remémoré le gardien de but dans un dossier sur les mal-aimés du football effectué par France Football.