Jean-Pierre Adams est mort après 39 ans de coma

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Plongé dans le coma depuis une erreur d'anesthésie en 1982, Jean-Pierre Adams, international français qui a notamment joué pour Nice, Nîmes et le PSG, s'est éteint ce lundi.

Solide défenseur, Jean-Pierre Adams, qui a porté à 22 occasions le maillot de l’équipe de France entre 1972 et 1976, est décédé ce lundi matin a annoncé Jacques Vendroux, journaliste de France Info et patron du Variétés Club de France au nom de la famille du joueur. Agé de 73 ans, le natif de Dakar était dans le coma depuis 1982 et une banale opération du genou qui avait tourné au drame suite à une erreur de l’équipe en charge de son anesthésie. Depuis, l’épouse de Jean-Pierre Adams veille au quotidien sur ce dernier et n'a jamais baissé les bras malgré une vie forcément difficile.

« Les gens sur Facebook me disent de le débrancher.... mais il n’est même pas branché! Je n’arrêterai pas de lui donner à manger et à boire. Il a une routine normale, il se réveille chaque fois vers 7 heures. Il est dans un état végétatif, mais Jean-Pierre m’entend et il peut s’asseoir dans un fauteuil roulant J’insiste pour qu’il porte des vêtements différents chaque jour. Nous lui offrons donc régulièrement des vêtements en guise de cadeau », avait récemment confié Bernadette Adams dans un entretien, son combat ayant ému énormément de monde. C'est cette dernière qui a demandé à Jacques Vendroux de communiquer cette mauvaise nouvelle : « Immense Tristesse.En plein accord avec la famille et sa femme Bernadette. Jean Pierre Adams est parti ce matin Chu Nîmes. Nous pensons à lui très fort »