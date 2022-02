Insultes racistes contre Belaili, Brest et Reims attendent des preuves

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dimanche, un journaliste présent dans les tribunes d'Auguste-Delaune affirme que Youcef Belaili, l'international algérien du club breton a été la cible d'insultes racistes. Les deux clubs attendent des éléments avant de saisir les autorités.

Dans la foulée du match entre le Stade de Reims et le Stade Brestois, Ilyes Ramdani, journaliste politique pour Mediapart, présent dans les tribunes, a affirmé que Youcef Belaili, l’international algérien de Brest, avait été victime de propos et chants racistes. Bien évidemment, les deux clubs concernés se sont immédiatement saisis du dossier et ce lundi soir, les dirigeants de Reims et Brest ont publié un communiqué commun afin de faire une mise au point.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 du Stade de Reims et du @SB29 suite au match #SDRSB29 ⤵️ — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 21, 2022

« Le Stade Brestois 29 se joint au Stade de Reims pour condamner fermement les propos relayés, si toutefois ils s’avèrent avoir été proférés. Des propos inqualifiables, qui n’ont leur place ni dans un stade de football ni dans aucun autre lieu de notre société, ont assuré les deux équipes dans un communiqué commun. S'il n’existe, à l’heure actuelle, aucune preuve tangible (photos, vidéos, témoignages concordants) permettant de caractériser l’infraction, les deux clubs travaillent conjointement pour tenter d’identifier les auteurs de ces insultes présumées », indiquent les deux équipes. De son côté, Prime Video a promis de fournir des éléments sonores, si la chaîne en trouve, afin d'aider à une possible enquête. Car pour l'instant, le témoignage du journaliste n'est pas encore étayé par des preuves, les joueurs des deux équipes et les personnes présentes n'ayant pas entendu ces chants et ces injures racistes. La LFP est forcément attentive à tout cela, sachant que l'arbitre n'a, à priori, pas évoqué ces faits supposés dans le rapport transmis après le match.