Indice UEFA ‍: La France frappe fort, pas seulement grâce au PSG

Par Alexis Rose

Si la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions est forcément une bonne chose pour le football français, une autre bonne nouvelle va venir la saison prochaine dans le cadre de l’indice UEFA.

Plus de trente ans après la victoire de l’OM, un autre club français a enfin remporté la célèbre Ligue des Champions. Samedi soir, sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich, le Paris Saint-Germain a atomisé l’Inter Milan (5-0) pour remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Une très bonne nouvelle pour le football français, qui écrit là une page de son histoire en pleine période de crise. En tout cas, grâce aux grandes performances de Paris en C1, la L1 a bonifié son rang de cinquième nation européenne avec 73,093 points. Derrière l'Angleterre (115,196), l'Italie (97,231), l'Espagne (94,453) et l'Allemagne (86,331), la France a pris ses aises avec ses principaux concurrents que sont les Pays-Bas (67,150) et le Portugal (62,666). Mais une bonne nouvelle va en apporter une autre, vu que la nouvelle saison et son système de classement sur cinq ans sera encore plus important que la victoire du PSG en C1.

La France va conforter sa 5e place

En effet, comme le rappelle L’Equipe, « la fin à venir de la prise en compte des résultats de la saison 2020-2021 est une bonne nouvelle à l'aube de la saison 2025-2026 ». L’indice de la prochaine saison étant calculé sur cinq ans, les mauvais résultats de 2020-2021, saison durant laquelle la L1 n’était classée qu’à la 8e place européenne, seront écartés. Et si cela ne changera pas la hiérarchie actuelle, le nouvel indice UEFA de la L1 sera plus flatteur avec 65,177 points, ce qui permettra à la France de se rapprocher de l'Angleterre (90,839), l'Italie (80,946), l'Espagne (74,953) et l'Allemagne (71,117). Avec l’objectif d’aller gratter une place pour avoir un club de plus qualifié pour la LDC ? Pas encore, mais au moins la France ne sera plus trop sous la menace des Pays-Bas (57,950) et du Portugal (52,666). Tout cela grâce aux bonnes performances du PSG, mais aussi de clubs comme l’OL ou l’OM ces dernières saisons.