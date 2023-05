Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le week-end de lutte contre l'homophobie organisé en Ligue 1 et en Ligue 2 a provoqué des remous, plusieurs joueurs ayant refusé de porter le maillot arc-en-ciel. Et certains débats ont été à la limite au niveau des arguments.

La Ligue de Football Professionnel a profité de la journée mondiale de la lutte contre l’homophobie prévue ce mercredi 17 mai pour organiser une opération dans les deux championnats. Une opération qui consistait pour les joueurs à arborer un maillot floqué avec un numéro aux couleurs de l’arc-en-ciel, et pour les capitaines à voir un brassard aux mêmes couleurs. Et le moins que l’on puisse dire est que si l’on a parlé de cela, c’est parce que plusieurs joueurs ont refusé d’être sur le terrain afin de ne pas porter ce maillot.

Cette décision a donné lieu à de nombreuses discussions, les politiques entrant dans la danse. Lors de L’Equipe du Soir, les journalistes réunis ont évoqué cette situation avec des avis parfois alambiqués. De quoi pousser Olivier Rouyer, qui a fait son coming-out après la fin de sa carrière de footballeur, à intervenir en visio.

Olivier Rouyer lance un appel aux footballeurs

Foot #homophobie : "Pas de surprise, l'homophobie est en roue dans le foot français ! Cette opération met en évidence l'inaction de la LFP dans la prévention"@JulienPontes, porte-parole du Collectif @RougeDirect, invité de #RTLMidi avec @c_landreau et @PascalPraud pic.twitter.com/vWoowehvri — RTL France (@RTLFrance) May 15, 2023

Régulièrement invité de L’Equipe du Soir, dont il est chroniqueur, l’ancien lieutenant de Michel Platini, qui assume paisiblement son homosexualité, a reconnu avoir été stupéfait. « Oui, cette opération est une réussite. Mais à vous écouter, j’ai peur et je comprends pourquoi il n’y a pas de coming-out dans le football. Quand on vous écoute, et vous avez exprimé vos opinions et vos sensibilités, s’il y a un footeux qui est homo qui vous a écouté ce soir, il doit penser en lui-même qu’il ne peut pas dire qu’il est homo. J’entends les questions que vous vous posez, les interprétations, franchement, vous m’avez fait peur. Je me disais : « bon sang qu’est-ce que j’entends ». Vous allez chercher loin (…) Porter le maillot arc-en-ciel c’est faire comprendre aux gens qu’il faut être tolérant, qu’on doit s’aimer les uns les autres, même si c’est utopique (…) J’ai bien compris les histoires de religion, de pays, mais il faut continuer et expliquer aux joueurs que cela fait énormément de bien à des ados. En portant le maillot, ils sont porteurs d’espoir, ils ne sont pas là pour dire d’être tous des homos. Il ne faut surtout pas lâcher et la Ligue ne lâchera pas », a confié l’ancien joueur de l’équipe de France.