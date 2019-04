Foot : Le PSG 25e affluence mondiale, la Chine dépasse la L1

Dans : Ligue 1, PSG, OM, OL.

Cette semaine, l’Observatoire du Football (CIES) a dévoilé son rapport sur les affluences moyennes de 51 championnats dans le monde sur la période 2013-2018.

Résultat, la Ligue 1 et ses 21.556 spectateurs de moyenne n’arrivent qu’en 7e position. Sans surprise, le championnat français se classe loin derrière la Bundesliga (43 302), la Premier League (36 675), la Liga (27 381), ou encore la Serie A (22 967). Mais on s’attendait moins à voir les ligues mexicaine (25 582) et chinoise (22 594) devancer la L1. Et encore, la Major League Soccer (21 358), en plein développement, devrait vite passer devant.

Car contrairement à notre championnat, la MLS place un représentant dans le Top 10 des clubs, à savoir Atlanta United (51 547). Pour trouver le premier club français, il faut descendre à la 25e place occupée par le Paris Saint-Germain (45 912), juste devant l’Olympique de Marseille 27e avec 44 169 spectateurs en moyenne. A noter que l’Olympique Lyonnais (38 995) n’est que 40e de ce classement, avec quasiment la moitié de l’affluence des trois meilleures formations dans ce domaine : le Borussia Dortmund (80 230), Manchester United (75 218) et le FC Barcelone (74 876).