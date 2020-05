Foot : La France n'aime pas le football, un sondage le prouve

Dans : Ligue 1.

Depuis le mois de mars, plus un seul match de Ligue 1 n'est au menu des amateurs, et il faut remonter à novembre pour une rencontre des Bleus. Mais les Français ne sont pas en manque.

A l’initiative de So Foot, YouGov, qui réalise des études d’opinion online, s’est penché sur le manque de football à la télévision pour les amateurs de ballon rond et ceux qui ne le sont pas. Et même si le retour de la Bundesliga a été accueilli comme il se doit, on peut voir que cela n’est pas réellement un sujet qui préoccupait nos concitoyens. En effet, 22% des personnes interrogées affirment être en manque de football à la télévision, contre 42% à qui cela ne manque pas, 35% avouant ne pas avoir l’habitude de regarder des matchs de foot et donc être totalement indifférents à ces diffusions.

Et quand on évoque l’heure de la reprise, si 16% des sondés annoncent vouloir regarder plus de football qu’avant à la télé, ils sont 17% à annoncer qu’ils en regarderont moins. Concernant la fréquentation des stades, un sujet forcément sensible en cette période d’épidémie, lorsqu’il sera possible de revenir voir des matches de foot, ils seront 9% à y aller plus souvent qu'avant l'arrêt du foot contre 25% à moins fréquenter les enceintes sportives. Enfin, 30% des téléspectateurs pensent se désabonner, ou l’ont déjà fait, des chaînes payantes qui diffusent du football contre 58% qui le ne feront pas.