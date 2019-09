Fin de série, Montpellier prive l’OM du trône

Dans : Ligue 1, OM, MHSC.

Stade Orange Vélodrome

L'Olympique de Marseille et Montpellier font match nul 1-1

But pour l'OM : Germain (74e)

But pour Montpellier : Sarr (17e, csc)

Dominateur tout au long de la rencontre, l’Olympique de Marseille a dû se contenter du match nul à domicile contre Montpellier (1-1). Un résultat qui empêche le club phocéen de passer la soirée sur le fauteuil de leader du championnat.

Pas de quatrième victoire consécutive en Ligue 1 pour l’Olympique de Marseille. Et pourtant, les hommes de Villas-Boas ont réalisé un match convaincant face à Montpellier. Sans les parades du gardien Rulli sur les tentatives de Lopez et Germain, les locaux, privés de leurs ultras sanctionnés, auraient logiquement mené dès les 10 premières minutes. Mais ce sont quand même les Héraultais qui pensaient ouvrir le score grâce à Delort (11e), privé du but par la VAR pour un léger hors-jeu, son premier coup dur…

Qu’importe, contre le cours du jeu, le MHSC surprenait vraiment l’OM grâce au but contre son camp de Sarr (0-1, 17e) après une erreur d'Amavi. De quoi lancer un match quasiment à sens unique ! Marseille dominait largement mais avait du mal à cadrer ses frappes, si l’on excepte celle de Benedetto sortie par Rulli. Et l’on repartait sur un scénario similaire en deuxième période. L’OM dominait et encaissait un but de Delort… refusé par la VAR pour un hors-jeu !

3 exclusions !

Pas de chance pour Montpellier et son attaquant, qui finissaient logiquement par craquer sur l’égalisation de Germain (1-1, 74e). Une réalisation prévisible tant les Phocéens maîtrisaient la partie. Ils passaient même tout près de la victoire sur la frappe de Payet déviée par Rulli, encore lui. Puis la demi-volée peu académique de Rongier. Finalement, ça se terminait sur un nul et une pluie de cartons rouges pour le Montpelliérain Ferri et les Marseillais Kamara et Payet dans une fin de rencontre électrique !