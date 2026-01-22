ICONSPORT_282905_0248

En Ligue 1, le PSG fait changer l’horaire des matchs

Ligue 122 janv. , 20:00
parGuillaume Conte
2
Le match du PSG à Auxerre a été avancé d'une heure ce vendredi, à la demande du PSG. Approuvée par l'AJA, et par la Ligue, diffuseur du match.
Après sa déconvenue à Lisbonne, le PSG va rapidement pouvoir passer à autre chose avec le match à Auxerre de ce vendredi. Une reprise très rapide pour un club européen, qui va ensuite permettre à Paris d’avoir cinq jours pour préparer la rencontre face à Newcastle, mercredi prochain au Parc des Princes. Ce sera le seul club d’un championnat majeur à avoir cette possibilité. Mais en plus de cela, RMC annonce que Paris a fait avancer d’une heure le coup d’envoi, le faisant passer de 21h à 20h.

Le PSG aura 48h de repos de plus que Newcastle

Le PSG, l’AJ Auxerre et la LFP ont eu une réunion à ce sujet et le match a donc été avancé d’une heure afin de permettre au club de la capitale de rentrer plus rapidement chez lui. Pourtant, la distance est courte entre l’Yonne et la capitale, mais cela va permettre aux joueurs de Luis Enrique de compter une nuit pleine et pas trop décalée, pour ensuite avoir le week-end pour souffler.
Mercredi, le Paris SG abordera donc parfaitement reposé la réception de Newcastle, qui jouera de son côté dimanche après-midi en championnat contre Aston Villa, dans un très gros match de Premier League. Forcément, cet arrangement, même s’il a très probablement été fait avec le consentement de l’AJ Auxerre, a été rendu possible par le fait que le diffuseur de la rencontre n’est autre que Ligue 1+, soit la Ligue. Et tant pis si le match fait une moins bonne audience en n'étant pas en prime-time à 21h, mais en access prime-time, dans une case que les diffuseurs considèrent comme moins porteuse au niveau de l’audience tout du moins.

Derniers commentaires

Une très mauvaise surprise attend Fofana à l’OL

faut mettre les deux fleches a droite et a gauche

EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio

J'ai subi le match ... Je l'ai trouvé tellement looong ... Après j'ai la crève et à 18h45, ça peut jouer 😂

Le PSG a raté son mercato, Dugarry dézingue Campos

Absolument pas... On fait 1/2 face a Dortmund et on est éliminé alors qu'on fait 5 poteaux face a Dortmund sur les 2 matchs. In fait une bonne saison en 2024...

EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio

Pas un match fou à regarder il faut retenir les 3 points on sans contentera.

EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio

Bravo l'OL ! Une victoire totalement méritée ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

