EdF : Ben Arfa au niveau de Benzema, il crie au fou !

Dans : Ligue 1, Equipe de France.

On l'a appris cette semaine de la bouche d'Olivier Létang, un an après avoir rejoint le Stade Rennais, Hatem Ben Arfa quitte le club breton où il aura laissé une impression mitigée avec des fulgurances mais également une attitude pas toujours très correcte. Les propos de Ben Arfa à destination de Julien Stéphan étant restés dans toutes les mémoires, le joueur ayant perdu là une belle occasion de se taire, une de plus. Sur RMC, Vincent Moscato a évoqué la carrière du joueur formé à l'Olympique Lyonnais, en rappelant qu'à une époque certains considéraient qu'il était au niveau de Karim Benzema, et même meilleur.

De quoi fait disjoncter l'ancien rugbyman international. « Il a fait une carrière au SMIC. On le comparait à Benzema, ils sont de la même génération. Ce gamin avait une vraie technique, on se demandait par moments quel était le meilleur entre les deux. Après, il a problème au niveau du bulbe. Mon petit Hatem, on ne te demande pas d'être ingénieur agronome mais d'avoir un minimum. Il a géré sa carrière comme une figue. Son entraîneur lui a tout donné à Rennes et il le pourrit. Il est mignon mais il est irrécupérable. Au PSG, je me disais qu'il changerait mais non, dès qu'il est arrivé il était en surpoids. Rien sur le terrain en 2 ans. Par contre au niveau des histoires, il peut nous faire un petit Robert », a lancé, dans son style toujours imagé, Vincent Moscato. Difficile sur ce coup-là de lui donner tort.