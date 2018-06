EAG : Les cadeaux au mercato, c'est terminé prévient Grenier !

Dans : Ligue 1, Mercato, EAG, Rennes.

L’hiver dernier, l'EA Guingamp flairait le bon coup en recrutant Clément Grenier, libre de tout contrat.

Six mois plus tard, le bilan est ultra-positif pour l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, auteur de 5 buts en 15 matchs de Ligue 1. Sous contrat avec l’EAG jusqu’en juin 2019, l’international français dispose d’un bon de sortie. Et selon les informations de L’Equipe, il entend bien l’utiliser, mais pas à n’importe quel prix.

Ainsi, il a refusé Gérone, en raison d’une « proposition salariale insuffisante ». Pour rappel, Clément Grenier a baissé son salaire de 320.000€ à 50.000€ mensuel en signant à Guingamp et il « n’entend plus brader ses services » selon le journal national. Tous les deux qualifiés en Coupe d’Europe, le FC Valence et Rennes sont intéressés en vue de la saison prochaine.