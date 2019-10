Droits TV : Vexé par la Ligue 1, Mediapro fait une promesse en or

Dans : Ligue 1.

Futur détenteur de l’essentiel des droits TV de la Ligue 1, Mediapro suscite quelques doutes en raison de sa lente mise en place. Son patron Jaume Roures a donc tenu à mettre les choses au clair.

Les pensionnaires de Ligue 1 se frottent les mains. Pour la période 2020-2024, les droits TV atteindront le montant record d’un milliard d’euros. Notamment grâce à l’arrivée de Mediapro, qui a acheté les principaux lots pour 780 millions d’euros. Le problème, c’est que le groupe espagnol, très discret depuis cette officialisation, tarde à se mettre en place. Par exemple, son directeur général Julien Bergeaud a été nommé plus tard que prévu. Le groupe espagnol serait-il en retard dans son calendrier fixé avec la Ligue de Football Professionnel ?

« La base de cette affirmation est fausse, a démenti le patron Jaume Roures dans Le Parisien. Je n'ai pas de calendrier avec des dates où je devrais faire telle ou telle chose. Notre contrat avec la LFP est un contrat de paiement, que je dois mener à terme à partir de l'an prochain. Le reste paraît dans la presse et je ne sais pas comment le qualifier, mais ce n'est pas très sérieux. » Selon lui, la seule obligation avec l’instance concerne le premier versement l’été prochain.

« On paiera »

« Oui, au mois de juillet, a-t-il précisé. Au moment de payer, on paiera. On ne fait défaut à aucun contrat. Tout le reste, c'est de la spéculation. Demandez à la LFP si nous sommes en défaut de quoi que ce soit. Elle vous répondra que non. » Dans les temps, Mediapro commencera à bâtir sa nouvelle chaîne à partir de janvier 2020. Cette dernière sera disponible pour environ 25 euros par mois, et sans doute plus si le groupe achète les droits de la Ligue des Champions.