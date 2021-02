Droits TV : Un incroyable ticket Amazon-Téléfoot pour la L1 ?

Dans : Ligue 1.

C'est ce lundi que la Ligue de Football Professionnel dévoilera les résultats de l'appel d'offres des droits TV qui s'achève à 12h. Si Canal+ traîne les pieds, Amazon pourrait rafler le match du dimanche soir.

Les prochaines heures vont être longues dans les bureaux de la LFP puisque c’est à partir de 10h que les diffuseurs pourront déposer leurs offres pour les 4 lots des droits TV de la Ligue 1 et les deux lots de la Ligue 2. Deux heures plus tard, l’opération sera terminée, Vincent Labrune et le comité de pilotage, qu’il a mis en place, pourront alors consulter les offres et constater s’ils peuvent vendre les lots ou si le prix de réserve n’est pas atteint et qu’un deuxième appel d’offres doit être lancé. Face à la position intransigeante de Canal+, dont il se dit de plus en plus qu’il n’y aura aucune offre pour ces droits, la chaîne de Vincent Bolloré ayant lancé deux recours en justice face à la LFP, le salut de la Ligue 1 pourrait venir d’Amazon. Depuis quelques jours, le géant américain fait presque figure de seul favori pour s’offrir le lot A, à savoir celui comprenant 1 match par journée, celui du dimanche soir, plus des magazines. Même si l’on ne connaît pas encore les réelles intentions d’Amazon, du côté de la chaîne Téléfoot on est prêt à bondir.

Car si Amazon rafle le match du dimanche soir, il devra être en mesure de diffuser OM-PSG en direct du Vélodrome dimanche prochain. Et pour cela il faut des journalistes, des consultants et des moyens techniques. C’est là que Téléfoot pourrait aider Amazon en s’installant sur Amazon Prime Vidéo très rapidement, la marque disparaissant, mais pas le savoir-faire. « Jean-Michel Roussier, en charge de la chaîne Téléfoot, va suivre le résultat de l’appel d’offres avec attention et pro- poser, le cas échéant, les services de ses équipes. En totalité ou en partie (…) Dans l’hypothèse, par exemple, où un GAFA débarque sur la Ligue 1, avec l’obligation de démarrer tout de suite les retransmissions, il aura sans doute besoin de soutien. Et, surtout, de techniciens, de journalistes et de moyens techniques immédiatement opérationnels. C’est le calcul fait par Roussier, qui est prêt à batailler pour placer ses équipes », explique ce lundi L'Equipe. Bien évidemment, ce scénario serait digne de Netflix, mais depuis le début du fiasco Mediapro le football français n'est plus à une surprise près.

Lots mis en vente lors de cet appel d'offres par la LFP

• Lot A : 1 match par journée de championnat dont 10 matches de choix 1 (Top 10) et 28 matches de choix 3 avec le grand magazine du dimanche et le magazine bilan.

• Lot B : 7 matches par journée de championnat dont 38 matches de choix 2, 38 matches de choix 5, 36 matches de choix 6 et 152 matches de choix 7 à 10 avec le magazine de présentation de la journée et le magazine du dimanche matin.

• Lot C : Les 3 multiplex des 19e, 37e et 38e journées de championnat, les 2 matches de barrage et le Trophée des Champions.

• Lot D : les magazines en semaine.





La consultation relative à la Ligue 2 BKT comprend 2 lots :

• Lot A : 8 matches par journée de championnat, les 2 journées multiplex des 37e et 38e journées de championnat avec le magazine tour des stades et le magazine du dimanche matin.

• Lot B : les magazines en semaine.