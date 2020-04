Droits TV : Négociations Canal+ vs L1, une première bonne nouvelle

Dans : Ligue 1.

C’est ce vendredi que les clubs de Ligue 1, représentés notamment par Nasser Al-Khelaïfi, ont débuté les négociations avec Canal+ et son président Maxime Saada.

Des discussions qui s’avèrent décisives pour l’avenir de nombreux clubs, suspendus aux paiements non effectués de la chaine cryptée mais aussi de BeIN Sports, qui ne comptent pas lâcher un centime sans match à diffuser. Chacun défend son bifteck donc dans cette affaire, mais au moins, la guerre n’est pas frontale. En effet, Maxime Saada a pris la parole sur les réseaux sociaux pour expliquer que les discussions étaient sereines avec les représentants de la Ligue 1. Il s’agit donc de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG mais aussi haut dirigeant de BeIN Sports, et des présidents de l’OM (Jacques-Henri Eyraud), de Toulouse (Olivier Sadran) et de Nice (Jean-Pierre Rivère).

Nous avons entamé un dialogue constructif avec Nasser Al-Khelaïfi, Jacques-Henri Eyraud, Jean-Pierre Rivère et Olivier Sadran. Je tiens à les en remercier. — Maxime Saada (@maxsaada) 10 avril 2020

Comme pour faire savoir qu’il n’y avait pas de clashs à attendre, le dirigeant de Canal+ a donc assuré que le « dialogue était constructif ». Pour beaucoup, cela signifie que Canal va effectuer un geste non négligeable en raison de son engagement de longue date auprès du football français, avec le déboursement d’une somme qui permettra d’aider immédiatement les clubs de l’élite. Avec bien évidemment quelques garanties, comme celles que la saison ira bien à son terme, ou que des arrangements pour les horaires des matchs ne nuisent pas trop à Canal+, même si le timing sera forcément serré pour finir la saison.