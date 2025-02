Droits TV ‍: Labrune ‍? Il a trouvé un avocat très surprenant

Dans : Ligue 1.

Dans l’émission des « Grandes Gueules du Sport » diffusée sur RMC, Pascal Dupraz défend publiquement Vincent Labrune et invite les présidents des clubs de Ligue 1, s’ils ne sont pas satisfaits, à faire le nécessaire pour changer les choses au lieu de se plaindre.

En septembre 2024, le football français n’est pas passé loin d’une révolution majeure. Les élections à la présidence de la LFP se sont finalement soldées par une écrasante victoire de Vincent Labrune face à Cyril Linette. Le président réélu a bénéficié d’une large majorité des voix en sa faveur. Quelques mois plus tard, le football français traverse la plus grosse crise des droits de diffusion de son histoire. Pour Pascal Dupraz, la faute n’incombe pas uniquement à Vincent Labrune. L’ancien entraineur d’Évian Thonon-Gaillard, Toulouse et Saint-Etienne estime que les présidents des clubs de Ligue 1 ont leur part de responsabilité puisqu’ils ont quasiment tous placé à nouveau leur confiance en le dirigeant orléanais.

« Ce n’est pas à Labrune de partir »

TV : DAZN viré et Canal+ de retour, Vincent Labrune s'énerve https://t.co/kpYSPo4WMJ — Foot01.com (@Foot01_com) February 16, 2025

« Vincent Labrune ? Ce n’est pas à lui de partir. Je ne suis pas là pour le défendre, mais pour le bon sens et pour que le football continue à avancer, car l’heure est grave. En septembre 2024, tous les présidents de clubs ont réélu Labrune à 85 % de voix contre Cyril Linette. C’était un plébiscite pour sa réélection. Quelques mois après, tout le monde se fâche, tout le monde s’engueule pour que Labrune démissionne. Son contrat, ce n’est pas lui qui l’a signé, c’est le conseil d’administration de la Ligue, donc les présidents de clubs qui l’ont signé. S’il a des parachutes dorés, ce n’est pas de sa faute. Quand il est arrivé, il y avait le Covid et l’affaire Mediapro. Le seul championnat qui s’est arrêté en mars (2020), c’est la Ligue 1. Plus une recette pour les clubs professionnels. Heureusement que Labrune et ses amis ont réussi à dégoter la régie commerciale avec un produit d’1,5 milliard pour le football français. À ce moment-là, ça bien aidé les finances des clubs. Il est responsable de quoi ? Du fait qu’il avait promis que les droits TV allaient dépasser le milliard. Si les présidents de clubs ne sont pas contents de Labrune, il faut qu’ils se réunissent et qu’ils fassent en sorte de le changer », a lâché Pascal Dupraz dans une longue tirade à l’antenne de RMC. Le consultant des Grandes Gueules du Sport vole à la rescousse du président de la LFP, lequel voit sa légitimité décroître de jour en jour.