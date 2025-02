TV ‍: DAZN viré et Canal+ de retour, Vincent Labrune s'énerve

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

La LFP est entrée en conflit avec DAZN qui a bloqué le paiement d'une partie des droits TV. Plus que jamais, la Ligue 1 est en crise financière. Le président de Lens fustige le choix de DAZN comme diffuseur principal et livre ses solutions pour le futur.

L'heure est grave pour de nombreuses formations de Ligue 1. En difficulté financière certaine, celles-ci ont frôlé la catastrophe au mois de février. En effet, DAZN n'a payé que 35 millions d'euros de droits TV sur les 70 millions prévus. La plateforme britannique proteste contre le manque de soutien de la LFP sur le piratage et sur l'évolution de son contenu rédactionnel. L'argent restant a été mis sous séquestre. En attendant que la justice tranche, la Ligue a dû piocher dans son fonds de réserve pour sauver les formations françaises. Cette crise risque d'être la première étape d'un désengagement de DAZN, lequel pourra être effectif en fin d'année. La chaîne ne perce pas en France avec 500 000 abonnés seulement à l'heure actuelle.

Oughourlian-Labrune, le match commence

Certains observateurs pointent du doigt la mauvaise stratégie du diffuseur. Joseph Oughourlian préfère viser la LFP et Vincent Labrune dans ses critiques. Le président du RC Lens ne digère pas le choix de DAZN surtout après l'épisode Mediapro de 2021. « Il y a un problème de fond. En six ans, on ne peut pas changer de diffuseur tout le temps. On ne peut pas émietter notre produit. Cela a conduit à perdre nos clients, les consommateurs de foot sur la télé payante et c’est la responsabilité de la Ligue et de son président. L’erreur DAZN est pire que celle de Mediapro. […] Pour Mediapro, on peut dire: « j’ai fait une erreur mais je ne vais pas la refaire ». Mais avec DAZN, on a persévéré dans cette erreur et on a perdu le consommateur », a t-il indiqué dans Le Parisien.

« L’erreur DAZN est pire que celle de Mediapro » : le président de Lens étrille la LFP et Vincent Labrune

Dans ce contexte, la Ligue 1 s'invisibilise et se fragilise selon lui. Le boss lensois ne croit qu'en Canal+ parmi les diffuseurs actuels, à moins de créer sa propre chaîne. « La première solution serait de faire notre propre chaîne. Beaucoup de gens ne le comprennent pas à la Ligue et certains conflits d’intérêts font que cette option sera très compliquée à mettre en place. La deuxième est de retourner voir des gens sérieux comme Canal + », conclut cet opposant à l'option DAZN l'été dernier.

Cette diatribe a déjà fait réagir Vincent Labrune, lui aussi dans Le Parisien. Le président de la LFP juge les propos d'Oughourlian « outranciers », accusant le président lensois d’être « profondément malhonnête » en le nommant principal responsable de la crise. Néanmoins, certains arguments donnés par l'homme d'affaires ne pourront pas être ignorés à court terme si DAZN prend la fuite.