Droits TV ‍: Labrune file au Qatar sauver le football français

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Vincent Labrune s'est rendu tout récemment au Qatar pour demander à BeIN Sports de rehausser son offre, quitte à prendre plus de matchs. Le résultat se fait attendre.

A quatre mois de la fin de la saison, la Ligue 1 ne sait toujours pas quel sera son prochain diffuseur, quelle organisation sera mise en place et surtout quel montant les clubs vont récupérer des droits TV. La négociation a débuté depuis plusieurs mois et en dehors de l’intérêt de DAZN pour récupérer une partie des matchs à un montant minimaliste, il n’y a pas grand chose qui a filtré depuis le début de l’appel d’offres. Amazon et Canal+ sont clairement en retrait, mais la Ligue de Football Professionnel a décidé de tout miser sur la relance de BeIN Sports.

Labrune fait une proposition à BeIN Sports

La chaine sportive qatarie se contentait jusqu’à présent de son deal avec Canal+ et de la diffusion d’une partie de la Ligue 2, et ne semblait clairement pas désireuse d’aller plus loin. Mais le forcing de Vincent Labrune est en train de payer, et récemment, BeIN a fait un pas vers la Ligue en acceptant de discuter et d’effectuer une offre qui comprendrait également un énorme booster sur les droits à l’international.

Ce vendredi, RMC annonce que le président de la LFP est passé dans le concret en se rendant à Doha pour y rencontrer Yousef Al-Obaidly. Il s’agit du patron de BeIN Sports tout simplement, et forcément collaborateur de longue date de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Vincent Labrune ne s’est pas rendu au Qatar pour rien, et a tout simplement demandé à la chaine de l’Emirat de faire un effort à la fois sur le nombre de matchs à récupérer et sur le montant global de l’enveloppe. Pour le moment, la radio sportive l’annonce, Yousef Al-Obaidly ne compte pas changer de stratégie et ne prévoit pas d’augmenter forcément son offre, qui était déjà plus haute que l’implication prévue par BeIN Sports à la base.

Rien ne sera donc donné pour la Ligue, qui cherche à monter un package comprenant une partie de la Ligue 1, la Ligue 2 et les droits à l’international pour récupérer une enveloppe substantielle de la part de BeIN Sports, et ainsi s’assurer qu’avec le complément de DAZN, le montant total approche des 850 à 900 millions d’euros. Pour le moment, malgré un premier effort, la porte n’est pas totalement ouverte en ce sens par la chaine qatarie,