Droits TV ‍: La LFP cède à Beinsports pour gratter 20ME

En froid avec beIN Sports par rapport à l'affiche de Ligue 1 du samedi après-midi, la LFP a décidé de mettre de l’eau dans son vin pour ne pas braquer les dirigeants de la chaîne qatarie.

La Ligue 1 va reprendre dans une quinzaine de jours, et pour l’instant, les suiveurs du championnat de France n’ont pas encore accès à la chaîne Ligue 1+. En plein rush pour permettre à la future chaîne de la L1 d’être opérationnelle dès le lancement de la saison au 15 août prochain, la Ligue doit aussi gérer un conflit avec beIN Sports. Toujours propriétaire d’un match par journée pour la saison à venir, le média qatari veut faire entendre sa voix. Devant verser 78,5 millions d'euros annuels pour diffuser le match du samedi à 17h, beIN conteste toujours les conditions de diffusion de son affiche.

Si le média franco-qatari aura bien le choix 1 ou le choix 2 de chaque journée en alternance, il ne pourra pas diffuser plus de huit fois la même équipe dans la saison. Ce qui signifie que la nouvelle plateforme Ligue 1 + aura par exemple la chance de diffuser 26 fois les matchs du PSG ou de l'OM. Une donnée que beIN n’accepte pas du tout. Par souci d’apaisement donc, la LFP a décidé de faire un premier compromis à beIN.

BeIN gèle ses paiements, la LFP va devoir faire des concessions

La LFP est prête à assouplir un peu les restrictions existantes concernant la diffusion par beIN Sports de l'affiche de Ligue 1 du samedi après-midi. Mais seulement si les 20 millions d'euros de sponsoring de Visit Qatar sont payés.

Lors d’un collège de L1 et un conseil d'administration de la LFP, les dirigeants de la Ligue ont effectivement fait un premier geste envers beIN en autorisant la retransmission deux fois de suite du même club, ce qui n’était pas possible auparavant. Mais cet assouplissement ne sera valable que si le sponsoring de 20 millions d'euros est payé par Visit Qatar, en plus des 78,5 ME du contrat des droits TV.

Un moyen de pression que beIN n’accepte pas vraiment, selon L’Equipe : « Pour bien se faire comprendre, il n'a pas payé sa dernière échéance sur les droits internationaux (18 millions d'euros) et laisse planer le doute sur le règlement de sa première facture pour les droits domestiques prévue le 5 août ». En faisant cela, beIN chercher à faire craquer la LFP, qui a besoin de l’argent qatari pour lancer sa chaîne et commencer à financer ses clubs. Mais pour toucher tous les chèques de beIN lors de la saison à venir, la Ligue devra probablement faire d’autres concessions, alors que le diffuseur qatari veut être totalement libre sur la diffusion de son match.