Droits TV ‍: DAZN grand favori, Amazon et Canal+ refusent la Ligue 1

Par Corentin Facy

L’appel d’offres pour l’obtention des droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029 ayant été infructueux, la LFP doit maintenant négocier de gré à gré avec les potentiels diffuseurs afin de trouver les meilleurs accords.

A en croire les informations de RMC Sport, un diffuseur a déjà rencontré Vincent Labrune afin de devancer la concurrence. Il s’agit de DAZN, le « Netflix du sport », déjà présent dans certains pays comme en Italie et qui souhaite s’installer dans le paysage footballistique français. Dès le 17 octobre, soit le lendemain de l’appel d’offres infructueux, DAZN a sollicité un rendez-vous avec le patron de la Ligue, à savoir Vincent Labrune. Du 24 au 26 octobre dernier, la plateforme anglaise a ainsi discuté avec les dirigeants de la LFP et a exposé son projet.

A en croire les informations de la radio, ces discussions ont permis à DAZN d’avancer à tel point que les dirigeants de la plateforme sont aujourd’hui « plus confiantes que jamais » sur leur capacité à trouver un excellent accord avec la LFP afin d’obtenir les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. La méfiance doit cependant rester de mise car d’autres acteurs sont toujours dans la partie. C’est par exemple le cas d’Amazon, dont les dirigeants se sont entretenus il y a quelques jours avec ceux de la LFP. Prime Video, actuel diffuseur de 80 % de la Ligue 1, ne s’était pas positionné sur l’appel d’offres et avait prévenu la Ligue. Maintenant que les discussions de gré à gré sont autorisées, des discussions vont être menées et les salariés restent dans l’attente.

Canal + refuse de se positionner... pour l'instant

Au contraire de Prime, BeIn Sports s’était positionné lors de l’appel d’offres mais selon RMC, la chaîne qatarie n’a pas eu le moindre contact avec la LFP depuis le 17 octobre. Les dirigeants de BeIn ont fait le choix de ne pas bouger et attendent d’être contactés par Vincent Labrune. La position de Canal + est similaire. « Maxime Saada refuse de faire une offre tant qu’aucune solution ne sera trouvée pour les 330 millions d’euros (par saison) versés actuellement par Canal+ » écrit le journaliste Arthur Perrot. En privé, la chaîne cryptée insiste auprès de la LFP pour obtenir une compensation financière afin de combler le préjudice financier connu après l’arrêt de Mediapro. Si une solution est trouvée, alors Canal + pourrait se positionner pour les droits TV de la période 2024-2029, mais cela n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant. Ce qui fait de DAZN le favori pour rafler le lot n°1 de l’appel d’offres.