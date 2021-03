Droits TV : Canal+ perd son procès face à la LFP

Dans : Ligue 1.

Malgré l’obtention de la totalité des droits du championnat de France de Ligue 1, Canal+ avait dénoncé le déroulement du nouvel appel d’offres effectué en ce début d’année, après le fiasco financier de Médiapro.

La chaine cryptée réclamait un nouvel appel d’offre généralisé, et non pas uniquement sur les lots retirés au média sino-espagnol. Selon l’AFP, Canal+ ne s’est pas vu donner raison par le tribunal de commerce de Paris, tout comme BeIN Sports qui s’était finalement associé à Canal. Il faut dire que ce lot avait initialement été acheté par la chaine qatarie, qui le sous-licenciait à Canal+ pour 332 ME par an, soit le prix d’achat. Canal+ a même été condamné à débourser 50.000 euros en raison des frais de justice engagés. La LFP peut donc conserver la teneur actuelle de ce contrat, même si bien évidemment un appel peut toujours avoir lieu suite à cette décision.