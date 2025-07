Droits TV ‍: Canal+ met un terrible uppercut à Ligue 1+

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

En froid avec Canal+ suite à l'échec des négociations par rapport à la nouvelle chaîne Ligue1+, la LFP espère que la chaîne cryptée jouera le jeu pour proposer le nouveau média de la Ligue au plus grand nombre.

Tout au long de cette journée d’inauguration de la nouvelle chaîne Ligue1+, plusieurs accords ont été officialisés entre la LFP et les FAI, les acteurs qui diffusent internet en France. Sur le compte X de la nouvelle chaîne de la LFP, Bouygues Telecom, Free et Orange ont tour à tour annoncé qu’ils allaient distribuer et proposer la chaîne de la L1 à leurs abonnés, tout comme SFR ou DAZN. Mais pour le moment, aucune trace de Canal+, qui reste pourtant un acteur principal dans la diffusion du sport en France. Un temps candidat pour devenir le distributeur exclusif de la chaîne Ligue1+, avec en contrepartie notamment la diffusion de l’affiche du dimanche soir sur C+, la chaîne cryptée a finalement complètement jeté l’éponge, faute d’accord. Toujours à la recherche d’une compensation par rapport à la défaillance de Mediapro en 2021, Canal ne prévoit pour l’instant pas de proposer la chaîne de la LFP à ses clients. Malgré tout, Nicolas de Tavernost espère que le média du groupe Bolloré redeviendra un acteur du championnat de France à court terme.

« J'espère que Canal proposera cette chaîne à ses abonnés »

📺 Nicolas de Tavernost grand invité de l'After après le lancement de Ligue 1 + : "Je ne veux pas imaginer que Canal + mise sur l'échec des clubs français et de leur chaîne." #RMCLive pic.twitter.com/ud3msSCkNb — After Foot RMC (@AfterRMC) July 10, 2025

« J’ai la chance de ne pas avoir le passif des relations de la Ligue. Je considère que Maxime Saada, patron de Canal, est un grand professionnel. Je mise sur cette chaîne. Je ne peux pas imaginer que Canal, ayant des responsabilités dans le foot, ayant la Ligue des champions pour un prix très important, mise sur l’échec des clubs français et de leur chaîne. J'ai bon espoir. Il faut qu'on réussisse cette chaîne, son démarrage et que Canal revienne. En tous les cas moi je ne ferai rien pour me fâcher avec Canal. La porte est ouverte. J'espère que Canal proposera cette chaîne à ses abonnés. Ce que je souhaite, c’est être distribué partout. On a fait beaucoup de boulot en un mois pour convaincre tous les distributeurs », a lancé, sur RMC, le directeur général de LFP Média, qui sait que sa chaîne aura besoin de l’énorme catalogue clients de Canal pour faire gonfler son nombre d’abonnés dès la première année de diffusion.