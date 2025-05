Droits TV ‍: BeIN Sports, un énorme coup de pouce à 78 ME

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

La guerre autour des droits TV continue de faire rage en Ligue 1, beIN Sports détient l’une des clés de l’avenir du football français, sachant que la chaîne qatarie a beaucoup de bonne volonté, mais aussi un certain pouvoir.

Suite à une première saison galère avec le duo DAZN - beIN Sports, la Ligue veut clairement changer le fonctionnement de ses droits TV en vue de la prochaine saison. Mais sachant qu’il y a des contrats en cours, la LFP se doit de parler avec tous les acteurs du marché pour trouver la meilleure solution afin de sauver les clubs français. Ces derniers jours, Nicolas de Tavernost tente de vendre son projet de chaîne 100% L1 à DAZN, Amazon Prime Vidéo, Canal+, mais aussi et surtout à beIN Sports. Car si le nouveau directeur général de LFP Media veut créer sa chaîne spéciale, il faudra l’accord du média franco-qatari.

Toujours au centre du jeu, sachant que beIN possède les droits d’un match par journée, à savoir celui du samedi 17 heures, pour une saison au moins encore, Yousef Al-Obaidly a échangé avec l'ancien président du groupe M6 sur un éventuel accord. Et selon L’Equipe, le boss de beIN Sports France se dit prêt à arranger les affaires de la LFP. « beIN Sports est fier de diffuser les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 aux niveaux national et international. Quelle que soit l'issue des discussions en cours, beIN Sports soutiendra l'écosystème du football français, quelle que soit la mesure jugée appropriée », explique un porte-parole du diffuseur.

BeIN Sports peut garder son match de L1

Plateforme 100 % Ligue 1 de la LFP : pourquoi beIN Sports reste maître du jeu #Médias https://t.co/Q6JYSaaH7r — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) May 15, 2025

Sauf que la donne est plus complexe que cela, car si beIN n’est pas fermé à l’idée de lâcher son match de L1, tout dépendra de l’option choisie par la Ligue à propos de sa probable future chaîne. Si la LFP choisit l’aide de Canal+, un allié de beIN, le média qatari fera tout son possible pour le foot français. Par contre, si la LFP préfère l’option avec DAZN ou Amazon, les Qatariens seront beaucoup moins arrangeants. Dans ce cas, et même si Nasser al-Khelaïfi, président du PSG et de beIN Media Group, fera tout pour faire pencher la balance du côté du duo Canal - beIN, la chaîne qatarie pourrait conserver son match.

De quoi faire les affaires de la LFP, qui pourrait lancer son antenne avec huit des neuf matchs de chaque journée, tout en conservant les 78,5 millions d’euros versés par beIN, auxquels il faudrait ajouter les 85 ME d'indemnités promis par DAZN pour sortir de son contrat. Si tout reste possible dans ce dossier des droits TV, le fait que la Ligue puisse démarrer une nouvelle aventure avec cette petite assise financière ne serait pas bête, surtout pour les clubs, qui espèrent que tous les acteurs vont trouver la meilleure solution pour pérenniser l’avenir du championnat de France.