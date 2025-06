Droits TV ‍: 1 million d’abonnés à 15 euros, la Ligue 1 en rêve

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

C'est reparti pour un feuilleton des droits TV cet été, avec les négociations de la Ligue avec DAZN et Canal+ pour trouver le meilleur moyen de repartir. Les objectifs commencent à apparaitre.

Il ne se passe plus un été sans que les droits télés se négocient désormais. Entre le fiasco Médiapro, le Covid, la guerre avec Canal+ et l’arrivée puis le départ de DAZN, la Ligue est occupée avec les droits TV pour essayer de limiter la casse liée au piratage et au manque d’intérêt aussi des Français pour leur championnat. Maintenant que DAZN a décidé de passer la main, il reste à trouver un accord sur la diffusion et la distribution de la Ligue 1 la saison prochaine. Cela laisse un peu moins de deux mois pour s’entendre mais les négociations sont déjà compliquées avec Canal+, qui rêve de récupérer un match en co-diffusion au passage, et est très loin d’un accord sur la répartition des abonnés également. DAZN n'a pas dit son dernier mot et se propose d'être distributeur ou fournisseur de contenus de la nouvelle chaine.

Nicolas de Tavernost a donc du pain sur la planche, mais il a néanmoins des objectifs en tête pour la saison à venir. Ainsi, selon RMC, le nouveau patron de LFP Média se verrait bien proposer un abonnement à 15 euros par mois, 20 euros au maximum. Et il rêve de récupérer les 700.000 abonnés de DAZN et d’atteindre ensuite rapidement la barre du million d’abonnés dès la première année. Une condition essentielle pour faire tourner la machine, même si ce sera loin de remplir les poches des clubs au niveau du ruissellement des revenus. Pour le moment, les clubs sont toujours invités à mettre un 0 dans la case revenus générés par les droits TV, et cela fait toujours aussi mal au niveau économique.