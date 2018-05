Droits télé : Montant record, Mediapro débarque en L1, Canal+ zappé !

Dans : Ligue 1.

L’attribution des droits télés de la Ligue 1 pour la période 2020-2024 a été effectuée ce mardi par la Ligue de Football Professionnel.

Enorme surprise avec l’absence de Canal+, qui n’aura plus un seul match du championnat de France à partir de 2020. Les principaux lots ont été raflés par Mediapro, groupe audiovisuel espagnol qui a annoncé son intention de créer une chaine de sport en France afin d’en diffuser les matchs. Le groupe espagnol a remporté trois lots : celui du match phare du dimanche soir, celui des affiches du vendredi soir et du samedi après-midi, ainsi que celui des matchs du dimanche après-midi (match de 13h00 et multiplex de 15h00). De son côté, beIN Sports se console avec le lot numéro 3, celui du match du samedi soir et du dimanche à 17h00.

De son côté, Canal+ n’a rien récupéré, pour la première fois depuis l’histoire du championnat de France. Le dernier mince espoir de Canal+ sera de trouver un accord financier avec Mediapro, qui a obtenu l'autorisation pour revendre une partie de ses droits. Enfin, la LFP a fait savoir que le total des droits télés se montait désormais à 1,153 milliard d’euros par an, soit un nouveau record et un chiffre qui place la Ligue 1 au niveau de ses voisins européens. Jusqu'à présent, ce chiffre se montait à 762 ME par saison. A noter que deux lots n’ont pas été remportés, notamment celui du Trophées des Champions, des barrages et des multiplex de fin de phase aller et retour. L’opérateur Iliad (Free) a récupéré le lot regroupant les extraits et les droits VOD.