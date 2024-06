DNCG ‍: Zéro problème pour le PSG, Rennes et Monaco

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La DNCG a dévoilé son verdict concernant le passage de plusieurs clubs, et il n’y a pas de drapeau rouge pour les clubs que sont l’AS Monaco, le Stade Rennais et le PSG. « Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG », a fait savoir l’instance financière, qui a également approuvé en l’état les comptes du FC Lorient et du FC Metz. En revanche, le FC Annecy va être surveillé de près avec un encadrement de la masse salariale et des transferts.