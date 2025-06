DNCG ‍: Le SCO d'Angers sanctionné

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Plusieurs clubs sont passés ce jour devant la DNCG. Le gendarme financier a validé les comptes et les budgets de Lorient, promu en Ligue 1, de Lille et de Nice. Il en va de même pour Annecy et Dunkerque en Ligue 2. En revanche, le SCO craignait son passage à juste titre. La formation d’Angers a vu la DNCG prononcer une sanction à son égard : « Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ».

Cela voudra dire que la formation d’Anjou ne pourra pas être libre de ses mouvements cet été, et devra donc faire en sorte que les arrivées soient compensées par des départs, et que la masse salariale ne grimpe pas pendant l’été. Chaque transfert sera donc soumis à l’approbation de la DNCG, avec le risque de ne pas pouvoir se renforcer comme bon lui semble pour le SCO.