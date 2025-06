DNCG ‍: Ces 12 clubs en grand danger ‍!

Dans : Ligue 1.

Les clubs les plus en difficulté sur le plan financier vont serrer les fesses cette semaine avec les passages tant redoutés face à la DNCG. L'OL, Nantes, Le Havre et des clubs de Ligue 2 sont dans le viseur.

La semaine qui va débuter ce lundi 23 juin sera la dernière possible pour les rendez-vous des clubs professionnels afin de présenter leurs comptes et leur budget pour la saison à venir. Les clubs qui ne sont pas encore passés devant la DNCG sont les plus en danger, car ils ont souvent demandé un rallongement des délais pour pouvoir améliorer ce qui pouvait l’être dans leur gestion économique.

Si cela concerne tous les clubs évoluant dans les championnats nationaux ou fédéraux, les formations de Ligue 1 et Ligue 2 sont les plus suivies. Néanmoins, deux clubs en dehors des deux premières divisions sont en grand danger, il s’agit des Girondins de Bordeaux menacés de liquidation ou de rétrogradation. Et de Martigues, descendu en National sportivement, et qui a toujours un énorme trou financier à combler.

Coup de chaud sur les clubs corses

Concernant les formations de Ligue 2, cinq clubs vont être entendus cette semaine : Reims, Bastia, l’AC Ajaccio, Nancy et Clermont Foot. Avec pour plusieurs d’entres eux, des montants copieux à rajouter pour boucler le budget, notamment à Clermont. De son côté, l’AC Ajaccio est en cours de vente même si le timing est serré. Même chose à Bastia, où le club insulaire perd encore des millions mais aurait trouvé de nouveaux investisseurs pour sauver les meubles selon Corse Matin.

Enfin, concernant l’élite, Monaco devrait passer cet écueil sans trop de souci, tout comme le Paris FC avec ses moyens financiers nouveaux et copieux. Difficile d’en dire de même à propos de Nantes, qui ne cesse de se serrer la ceinture, mais surtout de Lyon dont la gestion made in John Textor n’a pas souvent convaincu. Et Le Havre, également évoqué pour un rachat récemment, possède aussi un bilan déficitaire et non épongé pour le moment. Pour tous ces clubs, avoir attendu le dernier moment est risqué, car en cas de décision contraire, le timing pour faire appel sera forcément réduit.

Pour le moment en Ligue 1, un seul club a été sanctionné, avec l’encadrement de la masse salariale prononcé contre Angers.