Dijon fait le show et refroidit Bordeaux

Dans : Ligue 1, Bordeaux, Dijon.

Par un temps glacial, Dijon et Bordeaux se sont livrés une belle bataille qui a débouché sur la victoire des Dijonnais sur le score de 3-2.

Les Girondins, qui voulaient confirmer leur réveil entrevu cette semaine contre Saint-Etienne, ont craqué dans les derniers instants sur un but bien construit et conclu par Saïd (87e). Avant cela, Cafu puis surtout Malcom d’une frappe supersonique de plus de 25 mètres, avaient à chaque fois donné l’avantage à leur équipe, mais l’ancien bordelais Yambéré, de la tête sur corner, et Jeannot avaient à chaque fois égalisé. Les deux équipes donnaient clairement tout pour s’imposer, et même si Bordeaux poussait après le repos, c’est Dijon qui fait la très bonne opération. Avec ce succès, les locaux remontent au chaud en 10e position, juste devant leur adversaire du soir.