Didier Deschamps s'énerve, les étrangers préférés aux Français

Didier Deschamps aura une fin d'année chargée avec la Coupe du monde au Qatar. Le sélectionneur des Bleus pourrait rentrer un peu plus dans l'histoire du football français.

L'équipe de France est dirigée depuis 2012 par Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus fait depuis du très bon travail, avec comme succès majeur, un titre en Coupe du monde en 2018. Dans quelques mois, ses joueurs remettront d'ailleurs leur titre en jeu au Qatar. En attendant, Didier Deschamps va devoir préparer au mieux son équipe pour continuer à la faire gagner, avec comme piqure de rappel, une élimination dès les huitièmes de finale de l'Euro 2020 face à la Suisse. Si Didier Deschamps a déjà laissé son empreinte dans l'histoire du football français, ce n'est pas le cas ce certains de ses collègues français. Pour le sélectionneur de l'équipe de France, « l'entraîneur français est dévalorisé » par rapport aux étrangers, ce qu'il a du mal à accepter.

Deschamps fait un constat cinglant sur les coachs français

Lors d'une interview accordée à BeIN Sports, Didier Deschamps a en effet regretté le manque de considération dont sont victimes trop souvent les coachs français. « Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont en activité qui sont obligés de partir à l'étranger. Et les étrangers, on vient les chercher alors qu'ils ne connaissent pas la Ligue 1. Il y a toute une auréole qu'on met autour parce qu'ils arrivent avec des staffs, on dirait qu'ils ont fait l'ENA et compagnie. Les médias sont là à embellir la situation alors que les entraineurs français sont catalogués. (...) On pardonne beaucoup plus à un coach étranger. Il y a une formation en France. Mais c'est aussi de notre faute parce qu'on se vend mal. On a peu d'aptitude à parler des langues donc on a moins de réseaux que d'autres pays », s'est notamment exprimé Didier Deschamps, qui espère voir des changements sur ce sujet dans le futur. Le sélectionneur national défend en effet sa paroisse, sachant que les entraineurs français qui réussissent à l'étranger sont tout de même bien peu nombreux ces dernières années.