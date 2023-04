Diallo brille et Strasbourg s'éloigne de la zone rouge

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 32e journée

Stade : Auguste Delaune

Score : Reims 0-2 Strasbourg

Buts pour le Racing de Strasbourg : Habib Diallo ( 1e, 37e)

Menacé par la relégation, Strasbourg a pu compter sur le duo Diarra-Diallo pour s'offrir un succès important dans la lutte pour son maintien en Ligue 1. Reims s'éloigne définitivement des places européennes.

🥳 23' Matz Sels joue aujourd'hui son 𝟏𝟓𝟎𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 toutes compétitions confondues avec le Racing ! 💙



Il est le 7e gardien le plus capé de l'histoire du club !#SDRRCSA (0-1) pic.twitter.com/rmQOEvQ69t — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 23, 2023

Il n'aura pas fallu beaucoup de temps au Racing pour trouver la faille contre Reims. Seulement 16 secondes de jeu et Habib Diallo, bien servi par Habib Diarra, a marqué d'une tête, son seizième but de la saison. Le Sénégalais a ensuite réitéré grâce à un excellent travail de son passeur Diarra pour faire le break avant la mi-temps. Grâce à cette victoire, Strasbourg s'éloigne de la zone de relégation et remonte à la 15e place avant les matchs de Nantes et de Brest. Reims n'est pas parvenu à trouver la solution face à Matz Sels, auteur de son 150e match avec Strasbourg malgré la barre touchée par Folarin Balogun en fin de rencontre. Alors qu'il ne reste que 6 matchs avant la fin de la Ligue 1, le Racing se donne de l'air dans cette fin de saison éprouvante. Reims enchaîne un troisième match sans victoire et reste huitième du championnat. Les Rémois disent définitivement adieu à l'Europe. Le Stade de Reims se déplacera à Clermont lors de la prochaine journée tandis que Strasbourg accueillera l'OL dans son antre.