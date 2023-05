Der Zakarian et Montpellier sans pitié pour Nantes

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

36e journée de Ligue 1

Stade de la Beaujoire

Le FC Nantes s'incline face à Montpellier 0-3

Buts pour Montpellier : Ferri (38e), Nordin (47e), Sacko (88e)

La situation ne s’arrange pas pour le FC Nantes. Ce samedi, les Canaris se sont lourdement inclinés à domicile contre Montpellier (0-3). Emmené par son nouvel entraîneur Pierre Aristouy, le pensionnaire de la Beaujoire réussissait pourtant une entame encourageante. Blas, en angle fermé, puis Castelletto, sur un centre-tir, obligeaient le gardien Lecomte à rester prudent.

Malgré la sortie rapide de Delort sur blessure (3e), le FCN semblait sur la bonne voie. Du moins jusqu’à l’ouverture du score du Montpelliérain Ferri (0-1, 38e), lancé seul face à Lafont. Nantes pensait ensuite éviter le pire juste avant la pause lorsqu’un hors-jeu invalidait le but de Nordin. Mais l’ailier héraultais se rattrapait au retour des vestiaires avec un bel enchaînement (0-2, 47e).

Nantes se saborde jusqu’au bout

Cette fois, Nantes et son public avaient pris un sérieux coup sur la tête. Les fans décidaient même de quitter le stade après le troisième but signé Sacko (0-3, 88e), opportuniste sur une erreur de Centonze. Il était temps que ça se termine pour les Nantais, toujours 17es à un point du premier non relégable Auxerre, adversaire du Paris Saint-Germain dimanche soir.