DAZN envoie 70ME pour rassurer la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Afin de ne pas se mettre totalement hors-jeu en France, DAZN a envoyé 70 millions d'euros ce lundi à la LFP.

A la veille d'une réunion des présidents de la Ligue 1, ces derniers peuvent respirer un peu mieux. En effet, ce lundi, le diffuseur du Championnat de France a finalement réglé la dernière échéance de son contrat avec la Ligue de Football Professionnel, soit 70 millions d'euros. Cette somme va évidemment être une bouffée d'oxygène pour les clubs de L1 au moment où ces derniers doivent avancer concernant la création de leur propre chaîne. Selon L'Equipe, DAZN a donc réglé les 70 millions d'euros prévus contractuellement, mais en plus elle a validé l'échéancier des 85 millions d'euros que le diffuseur anglais va payer pour en finir avec la Ligue 1 suite à la rupture du contrat décidé d'un commun accord avec la Ligue de Football Professionnel. Il avait été convenu que DAZN paie cette somme si la Ligue 1 ne confiait pas au diffuseur la production et la diffusion de sa chaîne, ce qui a été le choix fait la LFP en accord avec les équipes de L1.

DAZN ne veut pas se fâcher avec la France

Pour rappel, ce mardi, les clubs de Ligue 1 vont prendre connaissance des propositions des deux candidats à la production des programmes et des matchs. Deux sociétés françaises, L'Equipe et Mediawan, s'affrontent pour décrocher le droit de réaliser cette chaîne dont le prix d'abonnement mensuel devrait être de 14,99 euros par mois. Un prix qui fait une relative unanimité, même si Beinsports gardera toujours un match par journée de championnat au moins pendant encore un an. La chaîne de la Ligue 1 devrait rapidement diffuseur d'autres compétitions afin de se diversifier et devenir la véritable chaîne du football en France....sans cependant avoir les coupes européennes, dont les choix ont été achetés à prix d'or par Canal+.