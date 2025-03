DAZN en direct de la VAR, révolution en Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Depuis le début de la saison, la FFF dévoile avec quelques jours de retard les échanges qui interviennent lors de l'utilisation de la VAR. DAZN travaille pour que cela se fasse désormais plus rapidement.

72 heures après l'incident qui a opposé Paulo Fonseca à Benoît Millot, la FFF, qui gère les arbitres de Ligue 1, a diffusé toute la séquence de la VAR avec le son, ce qui a permis à chacun de se faire une idée sur la nature des événements qui ont abouti à ce craquage de l'entraîneur lyonnais. Ce samedi, dans les colonnes de France-Football, Stefano Bernabino, responsable éditorial de DAZN France, annonce que du côté du diffuseur de la Ligue 1, on s'active pour que ces échanges puissent être diffusés plus rapidement. L'idée est d'apporter des nouvelles choses aux abonnés de la part d'une chaîne qui a souvent été critiquée pour le traitement très léger des matches du championnat depuis l'été dernier. Pour celui qui a longtemps travaillé pour Eurosport, DAZN a le désir d'offrir toujours plus d'innovations.

DAZN veut de la VAR en temps réel en Ligue 1

Si DAZN continu à diffuser la Ligue 1 au-delà de décembre 2025, ce qui n'est pas gagné, le Netflix veut encore pousser le curseur. « On croit aussi beaucoup à l’innovation, au fait d’améliorer la captation du match. On a de bons exemples puisque DAZN a été moteur des caméras immersives en Espagne, de celles sur les arbitres dans le basket. En Italie, DAZN a développé ce format « Open VAR » où les processus de décision d’arbitrage vidéo sont décryptés. La France a été pionnière sur plusieurs sujets, les meilleurs réalisateurs du monde sont français, donc il y a une expertise. Maintenant, il faut que tout l’écosystème aille dans la même direction. On discute actuellement avec la FFF pour récupérer des séquences du VAR. Mais ce sont des sujets importants qui ne vont pas se régler en une seconde », explique Stefano Bernabino. Il est vrai qu'en 2025, le football ne peut plus être diffusé comme il y a 20 ans, les réseaux sociaux ayant obligé les diffuseurs à offrir du contenu en temps réel, sauf pour l'arbitrage où l'on a encore un énorme retard.