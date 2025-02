Date, heure et diffuseur ‍: le choc PSG-OM planifié

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La LFP a dévoilé ce mercredi la date, l’horaire et le diffuseur du choc de la 26e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. L’affiche entre le leader du championnat et son dauphin se déroulera le dimanche 16 mars à 20h45 et sera sans surprise à suivre sur DAZN. « La programmation intégrale de la 26ème journée de Ligue 1 McDonald’s sera communiquée à l’issue de la programmation des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et de l’Europa League » précise par ailleurs la Ligue de Football Professionnel sur son site officiel.