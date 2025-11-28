ICONSPORT_277594_0040

Daniel Riolo en colère : « Un foutage de gueule intégral »

Ligue 128 nov. , 17:40
parCorentin Facy
Satisfait des excellents résultats des clubs français en coupe d’Europe cette semaine, Vincent Labrune n’a pas caché sa fierté. La prise de parole du patron de la LFP a toutefois fait bondir Daniel Riolo.
« Les résultats obtenus ces derniers jours par nos clubs engagés en compétitions européennes confirment la dynamique extrêmement positive qui porte actuellement le football français » s’est félicité Vincent Labrune après les victoires du PSG, de l’OM, de l’OL ou encore de Strasbourg et de Lille cette semaine, avant de poursuivre. « Trois victoires de suite face à des clubs anglais en une semaine (*) : c'est un événement inédit, et surtout un signal fort de notre progression collective » s’emballe le président de la Ligue de Football Professionnel.

Une prise de parole qui n’a pas convaincu tout le monde. Sur son compte X, le journaliste Daniel Riolo a notamment tiré à boulets rouges sur Vincent Labrune. « Vincent Labrune se félicite des résultats des clubs en Coupe d’Europe. En gros preuve que ça bosse bien à la LFP » publie ironiquement l’animateur de l’After Foot sur RMC, avant de sortir la sulfateuse. « Droits TV à 0. Foutage de gueule intégral et limite une insulte pour tous les clubs non européens qui n’ont plus rien en caisse … incroyable » a publié Daniel Riolo, excédé de voir Vincent Labrune s’attribuer en partie le mérite du beau parcours des clubs français en coupe d'Europe, tout du moins cette semaine avec des résultats convaincants.
Le football français en sort quoi qu’il en soit grandit, avec un indice UEFA au beau fixe qui permet de creuser l’écart avec les Pays-Bas. Espérons que cela se poursuive dans deux semaines, alors que le PSG se rendra à Bilbao, que l’OM se frottera à l’Union Saint-Gilloise et que Monaco accueillera les Turcs de Galatasaray. Pour ce qui est de l’Europa League, l’OL affrontera le 11 décembre Go Ahead Eagles, Lille se déplacera aux Young Bous et Nice accueillera Braga pour tenter de sauver l’honneur.
