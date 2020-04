Coronavirus : Liénard fait la morale aux stars sur les salaires

Dans : Ligue 1.

Ces derniers jours, des accords de baisse de salaire ont été négociés pour les footballeurs de Ligue 1 durant cette crise exceptionnelle du coronavirus.

Toutefois, certains joueurs font de la résistance. Pas plus tard que jeudi soir, RMC dévoilait par exemple que quelques joueurs de l’Olympique de Marseille étaient plutôt réticents à l’idée de voir leur salaire diminuer de manière importante. Le club phocéen n’est évidemment pas une exception et cela surprend notoirement Dimitri Liénard. Passé par le monde amateur, le milieu de terrain du Racing Club de Strasbourg a indiqué dans les colonnes du journal L’Equipe que chaque footballeur devrait accepter sans broncher de baisser son salaire, de 50 % si cela est nécessaire, en cette période de crise inédite.

« Chacun a sa liberté de penser, mais quand on a commencé à entendre parler de baisse de salaires dans le foot, je me suis dit, personnellement, que j'en avais rien à foutre de baisser le mien. Que tu gagnes 50 000 € au lieu de 100 000 € sur un mois, par exemple, ça ne va pas changer ta vie. Chacun a son propre train de vie, mais quand tu commences à gagner 100 000 €, tu ne vas pas me dire que tous les mois tu les utilises. Si tu me dis qu'il faut que je baisse mon salaire pour que mon club ne coule pas, je le ferai. Il faut être plus que souple dans la situation qu'on traverse. Pour moi il y avait bien plus grave que le salaire des footballeurs, dont la santé en premier lieu, mais même au-delà. Les gens qui ont une entreprise et qui ne peuvent plus payer leurs salariés, par exemple (…) Ce qu'a fait l'UNFP est très bien. Chaque club est différent et gérera la situation à sa façon. Je peux comprendre que dans certains clubs les joueurs doivent aller au-delà du chômage partiel, car ils sont gérés différemment et la trésorerie est plus difficile. À Strasbourg, on a la chance d'être dans un club où c'est carré. Mais si on est amenés à faire des efforts sur nos salaires, au cas où la situation dure, on les fera » a indiqué Dimitri Liénard, dont le franc-parler sera forcément apprécié du grand public. Un peu moins de certains joueurs de Ligue 1…