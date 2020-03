Coronavirus : La Ligue 1 et la Ligue 2 officiellement suspendues !

Dans : Ligue 1.

Comme fortement pressenti jeudi soir, la Ligue de football professionnel a annoncé la suspension de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre.

Une décision à effet immédiat prise ce vendredi matin à l’issue d’un conseil d’administration exceptionnel de la LFP réuni en urgence en raison de la pandémie de coronavirus. En début de semaine, la solution de jouer les matchs à huis clos avait été privilégiée mais l’évolution très rapide de la situation sanitaire a finalement poussé les présidents de clubs à voter pour une suspension de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. De plus, et comme évoqué par Noël Le Graët jeudi soir dans un communiqué, toutes les compétitions dépendants de la FFF, professionnels et amateurs, sont également suspendues.