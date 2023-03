Convoité par l'OM et le PSG, cet entraîneur a pris deux claques

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Désormais à la retraite, alors qu'il fêtera bientôt ses 68 ans, Christian Gourcuff peut désormais faire quelques confidences sur sa longue carrière d'entraîneur. Et notamment sur le fait qu'il a bien failli rejoindre le PSG et l'OM, mais rien ne s'est passé comme il le pensait.

Dans la foulée de sa carrière de milieu de terrain, et même d’entraîneur-joueur, Christian Gourcuff a décidé en 1982 que ce métier de coach lui convenait parfaitement. Ancien professeur de math, le technicien breton a eu la carrière que l’on connaît, mais tout s’est arrêté en décembre 2020 lorsque Waldemar Kita a décidé de le limoger après une défaite contre Strasbourg à la Beaujoire. Gourcuff a alors décidé qu’il était temps pour lui de tourner la page, tournant le dos au football, puisqu’il n’a pas conservé d’activité de consultant dans les médias, avouant même ne plus être abonnés aux chaînes sportives. Ce dimanche, dans un long entretien dans L’Equipe, le désormais ancien entraîneur revient sur cette longue carrière et il avoue qu’à deux occasions il a été proche de rejoindre une très grosse cylindrée de la Ligue 1, puisque le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille ont pensé à Christian Gourcuff à un moment de leur histoire.

Le PSG et l'OM veulent voir Gourcuff

Ami(e)s supporters du @FCLorient, @staderennais, @FCNantes et de l’Algérie, mais aussi du beau jeu, ce Paroles d’Ex Christian Gourcuff est pour vous. Super moment passé avec ce technicien aux idées toujours bien arrêtées. (Photo @Lebarsbernard) @lequipe pic.twitter.com/a6crR8zQov — Franck Le Dorze (@franckledorze) March 12, 2023

Et le père de Yoann Gourcuff d’en dire un peu plus sur ces discussions avec le PSG et l’OM. « J'ai eu deux contacts avec deux gros clubs. Charles Biétry, qui vient de prendre la succession de Michel Denisot à la tête du PSG, en 1998, me contacte. Je le rencontre à Paris, mais la direction de Canal + dit non. Je venais de D2, je n'avais pas un nom clinquant. La deuxième fois, un dirigeant de Marseille m'appelle, car Abel Braga est viré en novembre 2000. Il me donne rendez-vous à Paris, avec Robert Louis-Dreyfus. J'arrive avec mon ordi, je suis reçu très poliment, mais je me rends compte, au bout de deux minutes, qu'il n'en a rien à faire. Je parle de foot, je ne l'intéresse pas », témoigne Christian Gourcuff, qui n'a donc pas signé au PSG ou à l'OM, ce qui ne semble pas réellement l'avoir traumatisé.