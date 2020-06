Conseil d'Etat : La réaction 100% langue de bois de la LFP !

Dans : Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel a réagi à l'annonce du Conseil d'Etat. Un communiqué assez lunaire de la part de la LFP évidemment gênée par une partie de la délibération.

La Ligue de Football Professionnel a communiqué ce mardi soir après l’annonce du Conseil d’Etat de rejeter les requêtes de l’Olympique Lyonnais, mais de suspendre les relégations d’Amiens et Toulouse. Et dans un bel exercice de langue de bois, la LFP a fait part de sa satisfaction et de sa prise en compte de la demande de l’autorité administrative.

« La LFP a pris connaissance de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat rendue ce jour. Le Conseil d’Etat a validé la légalité de la décision du 30 avril 2020 sur l’arrêt immédiat des championnats. Le Conseil d’Etat a également validé les modalités de classement du championnat de Ligue 1. La LFP se réjouit de ces deux décisions qui permettent de se tourner vers la saison suivante. La décision de l’arrêt des championnats du 30 avril dernier prise dans le sens de l’intérêt général du football professionnel était la seule décision possible. La Ligue prend note par ailleurs de la demande du Conseil d’Etat de réexaminer en lien avec la FFF la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021 d’ici au 30 juin 2020 », indique la Ligue, qui n'a évidemment pas d'autre choix que de répondre à l'exigence du Conseil d'Etat concernant Amiens et Toulouse, lesquels ont déjà crié victoire.