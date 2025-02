L1 ‍: OM-ASSE en clair et gratuit ce samedi ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Voir le match entre l'OM et l'AS Saint-Etienne sans débourser un centime, légalement et en clair, c'est l'offre proposée par beIN Sports pour cette semaine à la plupart des téléspectateurs.

Ce week-end, la Ligue 1 reprend ses droits et si l’affiche choisie par DAZN sera le match entre Rennes et Lille, la rencontre entre l’OM et Saint-Etienne sera forcément très suivie sur BeIN Sports, ce samedi à 17h00. Elle pourrait même atteindre de nouveaux records. Tout d’abord parce que le club marseillais est toujours aussi populaire, mais aussi parce qu’il réalise une saison impressionnante et compte bien prendre de l’avance pour assurer sa deuxième place. Cela face à des Verts qui luttent pour le maintien. Un match qu’il sera possible de suivre gratuitement. Une bien bonne nouvelle pour les amoureux du football, qui n’ont pas tous les moyens de payer des abonnements pour suivre leur sport préféré, alors que les matchs de championnat en clair sont si rares. Mais BeIN Sports a décidé de lancer une offre promotionnelle pour cette semaine, et elle permet, y compris à ceux qui ne veulent pas s’y abonner sur le long terme, de profiter de la rencontre de ce samedi entre l’OM et l’ASSE.

Une semaine de BeIN Sports gratuit

🇩🇪⚽️ Quel choc ! Les deux derniers champions de #Bundesliga s'affrontent ce week-end !

📺 Et ça sera à vivre en direct samedi à 18H30 sur beIN SPORTS 2 pic.twitter.com/hF1z18wr02 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 13, 2025

La chaine sportive annonce en effet que, de ce jeudi 13 février jusqu’au jeudi 20 février, ses trois chaines premium, BeIN Sports 1, 2 et 3 sont disponibles en clair pour les abonnés Free, Orange et SFR. La seule condition est donc d’avoir souscrit un forfait et d’être abonné à l’un de ces trois opérateurs, box ou internet. Seul Bouygues ne fait pas partie de cette offre promotionnelle. Cette opération a pour but de faire découvrir gratuitement aux téléspectateurs les programmes de la chaine qatarie, qui offrira donc le match entre l’OM et l’ASSE, mais aussi le All Star Week-End en NBA, la Liga et le choc Bayern Munich-Bayer Leverkusen en Bundesliga également. Par la suite, BeIN Sports tentera donc de conserver les clients intéressés en leur proposant une offre à coût réduit jusqu’au 2 mars, avec par exemple un prix de l’abonnement à 7,50 euros par mois pendant deux mois. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, cela aura tout de même permis de suivre une semaine de sport à fond sans débourser un centime supplémentaire.