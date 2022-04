Clermont - PSG : Sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après avoir regardé les quarts de finale aller de la Ligue des Champions à la télévision, les joueurs du Paris Saint-Germain vont retrouver le chemin de la Ligue 1 face à Clermont ce week-end.

Quelle heure pour regarder Clermont - PSG ?

Un peu moins d’une semaine après sa démonstration face à Lorient (5-1), le club de la capitale française va affronter un autre candidat au maintien en L1. Puisque ce samedi 9 avril à 21 heures, le PSG se déplacera au Stade Gabriel Montpied de Clermont. Ce match des extrêmes entre le plus gros et le plus petit budget de L1 sera arbitré par Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre Clermont - PSG ?

Comme chaque match du samedi soir, ce match entre le Clermont Foot et le Paris SG sera retransmis sur Canal+ Décalé.

Les compos probables de Clermont - PSG :

En pleine crise de résultats, avec quatre défaites de suite en L1, Clermont est clairement dans le dur. Juste au-dessus de la zone rouge, le CF 63 ambitionne de faire un gros résultat contre Paris pour se donner plus d’air dans la course au maintien. Mais la tâche sera très difficile, vu que Pascal Gastien sera privé de plusieurs titulaires comme Hountondji, Nsimba, Rashani, Allevinah (infirmerie) ou Abdul Samed (suspendu). Clermont pourra par contre compter sur les retours de Johan Gastien et de Da Cunha, remis du Covid.

La compo probable de Clermont : Djoco - Zedadka, Seidu, Ogier, Mendy - Khaoui, Gastien, Magnin - Dossou, Bayo, Da Cunha.

Pour ce déplacement en Auvergne, le PSG ne sera pas au complet, vu que Paredes sera absent après son opération. Pour le reste, Mauricio Pochettino sera aussi privé de Bernat, Di Maria, Diallo, Draxler, Herrera, Navas ou Verratti. Malgré tout, le PSG pourra quand même aligner une équipe compétitive pour conforter son avance en tête du championnat de France.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Danilo, Gueye, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Neymar.