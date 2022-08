Clermont - PSG : Quelle chaîne et quelle heure pour voir le match

Dans : Ligue 1.

Par Marc Verti

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain débutera la quête d'un nouveau titre de Champion de France avec un déplacement à Clermont, qui de son côté veut se maintenir en Ligue 1.

Paris s'apprête à faire son retour dans le championnat de France. Déjà vainqueur du Trophée des Champions contre Nantes (4-0), le PSG compte bien asseoir son hégémonie sur la Ligue 1. Les Parisiens espèrent remporter un onzième titre de champion de France pour définitivement dépasser l'AS Saint-Étienne et devenir le club le plus titré de l'histoire de la Ligue 1. Pour suivre cette entrée en matière du PSG contre Clermont ce samedi 6 août, il faudra être devant Amazon Prime, dès 21h00 pour ne pas rater le coup d'envoi.

Le retour de la MNM

Ce Clermont-PSG sera l'occasion de revoir le trio magique Messi, Neymar et Mbappé sur une pelouse de Ligue 1. Suspendu contre Nantes, Kylian Mbappé n'avait pas pu prendre part à la fête avec ses coéquipiers. Mais contre les Auvergnats, il sera bien de la partie. Clermont de son côté, voudra certainement prendre sa revanche puisque lors du dernier match, le PSG avait dominé les débats 6-1 avec des triplés de Neymar et Mbappé, au Stade Gabriel-Montpied.

Christophe Galtier (entraîneur du PSG)

« C'est le premier match de la saison. Il y aura beaucoup d'engagement dans un stade plein. Clermont une équipe qui a fait une bonne saison pour un promu l'année dernière. Ils voudront nous poser des problèmes. Il faudra être concentré et le plus dangereux possible. Bien sur qu'on y va avec l'objectif de l'emporter »