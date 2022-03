Clément Turpin sanctionné ? L'arbitrage français est aveugle

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Samedi après-midi, la rencontre entre Montpellier et Nice a été marquée par une forte polémique. Le défenseur niçois Dante a été exclu sévèrement après 35 minutes. Une sanction signée Clément Turpin qui n'a pas manquée de faire réagir le journaliste Patrick Juillard.

L'agacement était palpable à la Mosson samedi soir côté niçois. En effet, les Aiglons ont évolué pendant près d'une heure à dix contre onze à la suite de l'expulsion de leur capitaine Dante. Le Brésilien a été coupable d'une faute sur Elye Wahi dans la surface qui lui a valu un carton rouge en plus du penalty concédé. Une faute pas évidente et donc une exclusion jugée sévère, notamment par Christophe Galtier. « J'ai demandé à voir Clément Turpin pour avoir des explications. Il a considéré que le geste de Dante était un acte d'antijeu. Pour ma part, je considère qu'il n'y a pas d'acte d'antijeu. Je considère ce carton comme très sévère », a t-il indiqué après le match. Un sentiment partagé par plusieurs observateurs du match.

Patrick Juillard réclame une suspension pour Clément Turpin

Ces derniers pointent du doigt l'arbitre du match, un certain Clément Turpin. L'expérimenté homme en noir est fortement critiqué pour sa décision sur la pelouse de Montpellier, jugée excessive. Le journaliste de RFI Patrick Juillard a lui insisté sur la répétition des litiges qui concernent le représentant de la ligue de Bourgogne et ex-numéro 1 français. La colère du journaliste est d'autant plus forte envers Clément Turpin que ce dernier avait déjà pris une décision controversée lors d'OL-Lille, le 27 février dernier en annulant un but de Lucas Paqueta. Juillard demande maintenant des comptes à la LFP.

S'il avait été un joueur, Clément #Turpin aurait été suspendu plusieurs matchs pour une faute comparable à celle qu'il commet pendant Lyon-Lille. Là, c'est un arbitre et il continue d'officier comme si de rien n'était. À quand des sanctions contre les incompétents ? #MHSCOGCN — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) March 12, 2022

« S'il avait été un joueur, Clément Turpin aurait été suspendu plusieurs matchs pour une faute comparable à celle qu'il commet pendant Lyon-Lille. Là, c'est un arbitre et il continue d'officier comme si de rien n'était. À quand des sanctions contre les incompétents ? », a t-il publié sur Twitter pendant le match Montpellier-Nice. Un commentaire sous le coup de l'émotion mais qui traduit un sentiment plus généralisé sur Clément Turpin, lequel a mauvaise presse en ce moment. Toutefois, on pourra rappeler que le VAR était effectif samedi et qu'à Lyon c'est la vidéo qui avait annulé le but de Paqueta accordé dans un premier temps par Clément Turpin. Une nouvelle polémique qu'aurait aimé éviter la direction technique de l'arbitrage et Pascal Garibian, souvent sollicités cette saison=.