Clash sur RMC, Larqué scandalise Landreau

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Sujet de tensions entre les acteurs du championnat de France, l’arbitrage a provoqué un énorme clash entre Jean-Michel Larqué et Mickaël Landreau sur les ondes de RMC.

Quand les suiveurs de la Ligue 1 évoquent l’arbitrage français, la tension peut vite monter. Il faut dire que si Stéphanie Frappart et François Letexier ont été élus meilleurs arbitres du monde en 2023 et 2024, l'arbitrage français est souvent la cible de critiques. Comme partout. Que ce soit à propos de décisions arbitrales contestables ou pour un manque de communication, les officiels sont souvent pris à partie par les acteurs du championnat de France. Pour Jean-Michel Larqué, le système de notation des arbitres, qui permet de nommer tel ou tel arbitre pour les chocs de L1, est inadmissible. « On ne peut pas être en même temps juge et partie. Les rapports et les notes sur les arbitres… ils se tiennent tous par la barbichette. Les rapports et les notes sur les arbitres devraient être donnés par des gens indépendants, non pas de la commission d’arbitrage, mais des gens indépendants de la Fédération française de football. J’y porterais plus de crédit. C’est une secte fermée », a balancé le consultant de RMC, qui s’est ensuite fait reprendre de volée par Mickaël Landreau, le porte-parole de l’arbitrage.

« Ce qu’il dit est honteux »

🗣️ Micka' Landreau, porte-parole de l'arbitrage : "Ce que dit Jean-Michel est honteux et fait énormément de mal aux arbitres. S'il y avait du copinage, je n'aurai pas prolongé." #RMCLive pic.twitter.com/pbiS34fuXG — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 4, 2025

« Je trouve que ce qu’il dit est honteux. Il fait énormément de mal aux hommes qui sont sur les terrains, les joueurs, les entraîneurs et les arbitres. Quand on a la dimension de quelqu’un comme Jean-Michel Larqué, on devrait mesurer ces propos. Les notes ? Qui analyse mieux les joueurs ? Ce n’est pas un consultant ni quelqu’un d’indépendant, c’est l’entraîneur. Aujourd’hui, Amaury Delerue est l’entraîneur des arbitres. Une ligne de conduite a été posée. Des notes ont été mises en lien avec les performances et ce qui était attendu. Ça ne peut être personne d’autre que ceux qui sont présents au quotidien. A la fin de la saison, un management qui marche, c’est lorsque les joueurs savent que l’entraîneur ne triche pas. Celui qui joue, c’est celui qui est dans la ligne technique. Moi, ça me scotche que tu dises ça », a répliqué l’ancien gardien français, qui défend donc les arbitres en prétextant qu’ils sont désormais plus dans l'ouverture qu'auparavant.